Florian Wirtz, de 21 anos, vai desfalcar o Bayer Leverkusen durante as próximas semanas, por conta de uma lesão no ligamento do tornozelo direito.

Segundo informou o clube alemão, o médio ofensivo, que saiu lesionado da derrota por 2-0 frente ao Werder Bremen, vai falhar alguns jogos, entre os quais a segunda mão dos «oitavos» da Liga dos Campeões frente ao Bayern Munique.

«Conhecemos o Florian e sabemos que ele vai regressar o mais rápido possível. Estamos a trabalhar com a ideia de que ele possa voltar à melhor forma antes da reta final da temporada», referiu Simon Rolfes, diretor desportivo do Bayer.

O Leverkusen está em segundo lugar da Liga alemã, a oito pontos do líder Bayern Munique.