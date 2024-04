O Bayer Leverkusen é campeão!

Os farmacêuticos golearam na receção ao Werder Bremen por 5-0 e asseguraram, pela primeira vez, a conquista da Bundesliga pela primeira vez na história.

Com cinco jornadas por jogar, a equipa de Xabi Alonso já tem uma vantagem de 16 pontos para o Bayern Munique e o Estugarda, os perseguidores diretos. De resto, esta conquista do Leverkusen põe fim à hegemonia dos bávaros, que venceram o campeonato germânico nas últimas 11 temporadas.

A meio da eliminatória dos quartos de final da Liga Europa, Xabi Alonso até promoveu alguma rotação no onze inicial e deixou no banco Jeremie Frimpong, o ex-Benfica Grimaldo e Florian Wirtz, três das figuras-chave da época.

O início de jogo na BayArena foi a um ritmo baixo, mas, a partir do golo inaugural, a tarefa ficou mais facilitada. Aos 25 minutos, Victor Boniface, que durante boa parte da época foi o goleador da equipa, cobrou um penálti a castigar falta sobre Jonas Hoffman na área visitante.

Depois de aberto o marcador, o Leverkusen colecionou ocasiões de golo, mas foi preciso esperar pelo segundo tempo para voltar a haver golos.

Xabi Alonso lançou Wirtz logo após o intervalo, mas ainda antes do jovem alemão mostrar ao que vinha, foi Granit Xhaka quem abrilhantou a tarde. Com um pontapé do meio da rua, aos 60 minutos, o médio suíço fez o 2-0.

Depois, foi tempo para Wirtz brilhar. O camisola 10 acabou com todas as dúvidas aos 68 minutos, com um golaço ainda melhor do que o de Xhaka e, aos 83, provocou a loucura no estádio.

Os adeptos já se aglomeravam junto aos placares publicitários quando Wirtz apontou o 4-0 e deu o mote para a invasão de campo.

Já com um clima de festa em andamento, o médio alemão fechou as contas em cima do minuto 90, a passe de Grimaldo, que chegou às 16 assistências na época.

Nem houve tempo para mais e o árbitro terminou logo ali o jogo: o Leverkusen é campeão e agora tem o desafio de manter-se invencível até ao final do campeonato. Além disso, está na final da Taça da Alemanha e ainda sonha com a Liga Europa.

