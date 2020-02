O Bayer Leverkusen, adversário do FC Porto nos 16avos de final da Liga Europa, venceu neste sábado o Union Berlin, fora de portas (2-3), em encontro referente à 22.ª jornada da Bundesliga.



A formação orientada por Peter Bosz, que recebe o FC Porto na próxima quinta-feira, viu-se em desvantagem na sequência de um grande golo de Christian Gentner (7m), mas empatou por intermédio de Kai Havertz (22m) e completou a reviravolta já perto do fim, graças a Moussa Diaby (83m).



Marius Bulter ainda fez o empate para o Union Berlin ao minuto 87 mas Karim Bellarabi, na conclusão de uma bela jogada, garantiu o triunfo já no período de compensação.



O Bayer Leverkusen sobe à quarta posição na tabela classificativa da Bundesliga, com 40 pontos, enquanto o Union Berlin é 12.º, com 26 pontos.