Alphonso Davies sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo ao serviço da seleção do Canadá, informou o Bayern Munique.



Assim, o lateral-esquerdo não vai representar os canadianos na Gold Cup e vai falhar o arranque da temporada os bávaros.



Os campeões da Alemanha não revelaram o tempo de paragem do jogador de 20 anos, que já voltou a Munique para iniciar o processo de recuperação.



Recrutado ao Vancouver Whitecaps em 2018, Davies assumiu-se como titular do Bayern Munique em 2019 pela mão de Niko Kovac.