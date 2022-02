Depois da surpreendente derrota em Bochum, o Bayern de Munique goleou o Greuther Furth, último classificado da Bundesliga, por 4-1.

Mas a equipa de Julian Nagelsmann ainda apanhou um susto: a equipa visitante colocou-se em vantagem ao minuto 42, com um golo de livre direto de Branimir Hrgota.

A reação do Bayern veio na primeira jogada da segunda parte, com o inevitável Lewandowski a empatar com apenas 29 segundos jogados na etapa complementar.

A equipa da casa consumou a reviravolta já na segunda parte, com Griesbeck a desviar um cruzamento tenso de Thomas Müller para a própria baliza.

Robert Lewandowski bisou ao minuto 82 e Choupo-Moting ainda fez o 4-1 para o Bayern, em período de compensação.

IMAGENS VÍDEO: ELEVEN