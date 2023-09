O Bayern Munique apresentou uma nova camisola em alusão à famosa festa bávara Oktoberfest (que conta com muita cerveja, diga-se de passagem), utilizando um tom esverdeado com desenhos de flores da montanha.



«Wiesn-Trikot», como foi apelidada (o termo «Wiesn» traduz-se como «campo», como a Oktoberfest é carinhosamente conhecida).



Para além das flores da montanha, o clube germânico optou por utilizar o emblema antigo, baseado na certidão de fundação. Na gola, consta um desenho de uma «edelweiss», uma flor tradicional dos Alpes, juntamente com a inscrição «Wiesn 2023». Todas as estampagens surgem todos em tons de branco.



De acordo com o site do Bayern Munique, a estreia do «Wiesn-Trikot» está marcada para o encontro frente ao Bayer Leverkusen do ex-Benfica Grimaldo, esta sexta-feira, na Allianz Arena, em Munique. No mesmo dia, a equipa feminina vai igualmente estrear o novo equipamento frente ao Freiburg.



O Oktoberfest começa este sábado, 16 de setembro, e termina a 3 de outubro.



Veja a nova camisola na galeria associada ao artigo.