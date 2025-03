Manuel Neuer, guarda-redes do Bayern Munique, sofreu uma ruptura da fibra muscular na panturrilha direita. O momento da lesão aconteceu na vitória frente ao Bayer Leverkusen (3-0), aquando dos festejos do segundo golo.

«Manuel Neuer sofreu uma ruptura da fibra muscular na panturrilha direita, na vitória por 3-0 sobre o Bayer Leverkusen, no jogo da Liga dos Campeões de quarta-feira à noite. O diagnóstico foi confirmado pela unidade médica do FC Bayern», pode ler-se no comunicado oficial.

Titular frente à equipa de Xabi Alonso, o guardião de 38 anos acabou por ser substituído aos 58 minutos, logo após o segundo golo, apontado por Musiala. No final do jogo, Vincent Kompany confirmou que «aconteceu enquanto festejava».

Esta temporada, o guarda-redes alemão fez um total de 33 jogos. Em 2022/23 sofreu uma fratura na perna e esteve praticamente um ano fora. De acordo com a imprensa internacional, não deverá regressar antes da pausa das seleções.

ℹ️ Manuel Neuer is out of action after he suffered a torn muscle fibre in his right calf during our #UCL win against Leverkusen.



🧤 Wishing you a speedy recovery, Manuel!



🔗 https://t.co/0SRLrif8uo#FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/wVBN8neabx