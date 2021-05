O Bayern Munique sagrou-se, na tarde deste sábado, campeão alemão a cerca de uma hora de entrar em campo, graças à derrota do Leipzig na deslocação ao Borussia Dortmund, por 3-2, na 32.ª e antepenúltima jornada da Bundesliga.

A equipa comandada por Hans Flick alcança o 30.º título no campeonato alemão para a história do clube, o nono de forma consecutiva, antes de receber o Borussia Monchengladbach, às 17h30.

A festa antecipada dos bávaros deveu-se a um Dortmund que somou um triunfo valioso nas contas da Liga dos Campeões. Reus fez o 1-0 para a equipa da casa aos sete minutos, para o resultado registado ao intervalo. Na segunda parte, o internacional português Raphäel Guerreiro fez duas assistências, para os golos de Sancho, que bisou, aos 51 e aos 87 minutos. Pelo meio, o Leipzig ainda conseguira recuperar de 2-0 para o 2-2 (marcaram Klostermann e Olmo, aos 63 e aos 77 minutos), mas os homens de Nagelsmann, futuro treinador do Bayern, saíram mesmo sem pontos.

O golo da vitória do Dortmund, com Haaland a festejar da bancada:

Quem aproveitou a derrota do Leipzig para se aproximar do segundo lugar foi o Wolfsburgo, com uma vitória esclarecedora na receção ao Union Berlim, por 3-0. Brekalo, com um hat-trick, foi o homem do jogo: marcou aos 12, aos 63 e aos 90 minutos.

Na classificação, o Leipzig segue em segundo, com 64 pontos, mas tem agora o Wolfsburgo a quatro de distância (60), a duas rondas do fim. O Dortmund é quarto à condição, com 58, pressionando o Eintracht Frankfurt, que tem 56 e menos um jogo.

O já despromovido Schalke 04, com o português Gonçalo Paciência no banco, esteve perto de surpreender o Hoffenheim, mas saiu derrotado por 4-2 após ter estado a vencer por 0-2, graças aos golos de Uth (12m) e Mustafi (42m). Contudo, a equipa da casa virou as contas no segundo tempo, com golos de Kramaric (47m), Akpoguma (52m), Baumgartner (60m) e Bebou (64m).

No Weserstadion, houve empate sem golos no Werder Bremen e o Bayer Leverkusen (0-0).