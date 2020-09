O Bayern de Munique parece não ter tirado férias. O campeão europeu começou a Bundesliga com uma goleada de 8-0 (!) frente ao Schalke 04 numa partida que marcou a estreia de Gonçalo Paciência no novo clube.



Os bávaros marcaram três golos na primeira meia hora. Gnabry fugiu à defesa contrária, recebeu de Kimmich e atirou de pé esquerdo para o 1-0 (4m). À passagem do minuto vinte foi a vez de Goretzka marcar à antiga equipa. Volvidos dez minutos, Lewandowski fez o 3-0 na conversão de uma grande penalidade.



O pesadelo do Schalke 04 ainda nem estava a meio. Aos dois minutos da segunda parte, Gnabry bisou a passe do estreante Leroy Sané. A dupla germânica voltou a fazer estragos com o ex-Arsenal a chegar ao hat-trick.



O momento alto do jogo estava marcado para o minuto 69. Lewandowski recebeu na área e foi desarmado quando se preparava para rematar. No entanto, o polaco conseguiu recuperar a bola e cruzou de «letra» para o pontapé de primeira de Thomas Muller. Farhamann não fica isento de culpas, visto que o remate do alemão nem saiu com muita força.



Volvidos dois minutos Kimmich isolou Leroy Sané e o ex-Man. City estreou-se a marcar pelos bávaros. Dava para tudo. Deu, inclusive, para o jovem Jamal Musiala fazer o primeiro golo com a camisola do Bayern e fixar o resultado final.



Refira-se que Gonçalo Paciência saiu aos 79 minutos.



Veja o passe de letra de Lewandowski: