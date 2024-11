João Palhinha sofreu uma rotura muscular no adutor direito, informou o Bayern Munique.



Esta lesão, sofrida durante um treino da Seleção nacional, vai obrigar o médio a parar entre duas a três semanas. De resto, o clube bávaro não adiantou uma data para o regresso à competição do jogador de 29 anos, referindo apenas que este estará ausente «nas próximas semanas».



Lembre-se que João Palhinha foi dispensado dos trabalhos da Seleção e não participou nos jogs contra Polónia e Croácia, da Liga das Nações.



Recrutado no último verão ao Fulham, o internacional por Portugal participou em 13 jogos pelo Bayern.