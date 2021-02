Alaba anunciou nesta terça-feira, em conferência de imprensa, que vai mesmo deixar o Bayern Munique no final da temporada, quando terminar o vínculo com o clube alemão. O lateral austríaco não deu indicações sobre o novo clube, mas em Espanha garantem que já tem um acordo fechado com o Real Madrid.

«Tomei a decisão de experimentar algo novo na próxima temporada e deixar este clube, foi uma decisão muito difícil», começou por enunciar o defesa, em conferência de imprensa.

Já se sabia que Alaba não estava interessado em renovar contrato, mas o seu futuro continua a ser uma incógnita. «Não vou dizer nada sobre a minha próxima equipa. Vou falar dos meus últimos treze anos aqui, foram uns anos incríveis, permitiram-me alcançar muitas coisas. Os meus representantes estão a falar com os clubes, o resto vai ser decidido no futuro», limitou-se e referir.

Apesar de tudo, o lateral garante que não sai com qualquer rancor, depois de já se ter sido escrito que não estava satisfeito em Munique, pela mudança de posição em campo ou por não se sentir valorizado. «Tivemos de fazer várias alterações no plantel, joguei como central, joguei como lateral esquerdo…as mudanças de posição não tiveram qualquer influência na minha decisão. Fui sempre muito bem tratado no Bayern, estou muito agradecido por tudo o que o clube fez por mim», comentou.

Em Espanha dá-se como certo que Alaba vai rumar ao Real Madrid, mas Alaba não confirma. «Tenho tido vários companheiros espanhóis e sempre ouvi espanhol no plantel, mas o meu espanhol não é muito bom», comentou ainda.