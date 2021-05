O Bayern Munique comunicou que Javi Martínez vai deixar o clube alemão no final desta época.

O jogador espanhol, de 32 anos, venceu a Bundesliga em todas as épocas desde que chegou à Baviera. Além dos oito título de campeão nacional (que deverão passar a nove nos próximos dias), Javi Martínez conquistou duas vezes a Liga dos Campeões e tem ainda cinco taças e cinco supertaças da Alemanha, duas supertaças Europeias e um Mundial de clubes no palmarés ao serviço do Bayern.

Javi Martínez mudou-se no verão de 2012 do Athletic Bilbao para o Bayern Munique, tendo protagonizado aquela que foi, até então, a aquisição mais cara da história da equipa alemã, que pagou ao clube espanhol 40 milhões de euros pelo passe.

O vínculo do também campeão do Mundo e da Europa por Espanha chegava ao fim no final desta época e foi decidido que não seria renovado. Além de Javi Martínez, David Alaba e Jerome Boateng estão igualmente de saída do Bayern Munique.