O Bayern Munique vai homenagear o lendário Franz Beckenbauer ao colocar a mítica camisola número 5, entretanto «aposentada», no teto do estádio Allianz Arena.

«Estamos muito satisfeitos por o clube homenagear Franz Beckenbauer desta forma extraordinária no Allianz Arena, depois de os nossos sócios terem decidido, na assembleia geral anual, que o seu número 5 seria retirado. O coração desportivo do Bayern bate neste estádio e a profunda ligação do clube ao nosso Kaiser deve estar sempre presente nos jogos», afirmou o presidente do clube bávaro, Herbet Hainer.

Para comemorar os 125 anos do clube, uma camisola com o mítico número 5, que Beckenbauer envergou ao longo da carreira, vai ser instalada na arquibancada norte do estádio. «É composta por 32 peças individuais de tecido de vidro impressas e não inflamáveis e tem 15,7 metros de altura e 10,54 metros de largura», segundo detalha uma nota divulgada no site oficial do clube alemão.

Anlässlich des 125-jährigen Jubiläums des #FCBayern setzt der deutsche Rekordmeister eine besondere Ehrung von Franz Beckenbauer um: In Gedenken an den „Kaiser“ wird künftig ein riesiges Trikot mit seinem Namen und der legendären Rückennummer „5“ deutlich sichtbar unter dem Dach… pic.twitter.com/ZBIZ11WcBU — FC Bayern München (@FCBayern) March 4, 2025

A camisola vai estar em exibição, pela primeira vez, no jogo com o Bayer Leverkusen para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

Franz Beckenbauer faleceu em janeiro de 2024, com 78 anos. Enquanto futebolista, representou o Bayern entre 1963 e 1977, tendo ainda sido internacional alemão em 103 ocasiões.

Como treinador, orientou a seleção alemã, o Marselha e o Bayern Munique, clube que também presidiu durante 12 anos.