VÍDEO: Bayern Munique vence Estugarda e sagra-se bicampeão
Quinze pontos de vantagem relativamente ao Dortmund, a quatro jornadas do fim, garantem a conquista da Bundesliga
O Bayern Munique venceu o Estugarda por 4-2, em jogo a contar para a 30.ª jornada da Bundesliga e sagrou-se bicampeão.
Depois da derrota do Dortmund, a formação orientada por Kompany tinha as portas abertas para a conquista do título. Contudo, os bávaros deram 20 minutos de avanço e os visitantes aproveitaram. El Khannouss assistiu Fuhrich para o primeiro golo do encontro (21m).
O Bayern reagiu e num espaço de dez minutos - não fosse este o melhor ataque do campeonato alemão - e deu a reviravolta no marcador. Raphaël Guerreiro (31m), Jackson (33m) e Alphonso Davies (37m) fizeram o 3-1 antes do intervalo. Luis Diaz assistiu o golo do avançado e do defesa canadiano.
No segundo tempo, já com Kane dentro do retângulo de jogo, o avançado inglês 'picou o ponto' e voltou a marcar, colocando o resultado em 4-1. Em cima dos 90, Chema Andrés (89m), mesmo que não impedisse a festa do título há muito antecipada, reduziu a desvantagem para 4-2.
Com esta vitória, o Bayern Munique chega aos 79 pontos, mais 15 que o Dortmund, a quatro jornadas do fim e chegam ao 35.º título da Bundesliga. Nos últimos 14 anos, os bávaros somam o 13.º campeonato (!). O Estugarda, por sua vez, é quarto classificado, com 56 pontos.