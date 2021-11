Josip Stanisic testou positivo à covid-19, informou esta quarta-feira o Bayern Munique, em comunicado nas redes sociais.

O defesa de 21 anos, esclarece o Bayern, está «totalmente vacinado e a sentir-se bem», ele que está em isolamento em casa.

Refira-se que, segundo a imprensa, cinco jogadores dos bávaros, entre os quais Joshua Kimmich, recusaram a vacina contra a covid-19.

O Bayern Munique prepara a deslocação ao terreno do Augsburgo, agendado para sábado. Quarta-feira, defronta o Dínamo Kiev, num jogo do mesmo grupo do Benfica na Liga dos Campeões.