Em final de contrato, Niklas Sule vai deixar o Bayern Munique no final da temporada, revelou Oliver Kahn.



«As negociações com o Niklas duram há muito tempo. Ele não aceitou a nossa oferta e informou-nos de que vai sair do Bayern no final da temporada», referiu o CEO do emblema germânico, citado pelo jornal «Abendzeitung».



O defesa, de 26 anos, chegou à Baviera em 2017 proveniente do Hoffenheim. Desde então cumpriu 158 jogos pelo Bayern e conquistou 13 títulos: quatro Bundesligas, quatro Supertaças alemãs, duas Taças da Alemanha, um Mundial de Clubes, uma Liga dos Campeões e uma Supertaça europeia.