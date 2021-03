Robert Lewandowski vai estar afastado dos relvados durante um mês, na sequência da lesão sofrida no jogo entre a Polónia e Andorra, informou o Bayern Munique.



O goleador foi dispensado por Paulo Sousa dos trabalhos da seleção polaca e voltou ao emblema germânico para ser reavaliado à lesão no joelho. Após novos exames, os médicos do campeão europeu confirmaram que o jogador de 32 anos tem um estiramento no ligamento do joelho direito.



Assim, Lewandowski perde a eliminatória da Liga dos Campeões contra o PSG do início de abril e os jogos contra Leipzig, Friburgo, Bayer Leverkusen, Union Berlim, Mainz e Wolfsburgo.