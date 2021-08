O Bayern Munique estreou-se a vencer na Bundesliga, após derrotar o Colónia, por 3-2, num jogo em que acabou por sofrer, depois de ter chegado ao 2-0.

Os golos só apareceram na segunda parte, quando o inevitável Lewandowski inaugurou o marcador, após uma jogada genial de Musiala, aos 50 minutos. Serge Gnabry ampliou nove minutos depois, mas logo a seguir começou o descalabro bávaro.

Um minuto depois do segundo golo do Bayern Munique, Anthony Modeste reduziu e no minuto seguinte Mark Uth repôs a igualdade.

Valeu aos bávaros a inspiração de Gnabry, que aos 71m, com um remate ao ângulo superior direito da baliza dos visitantes, selou o resultado final e o primeiro triunfo da equipa de Julian Nagelsmann no campeonato, após o empate (1-1) na visita ao Borussia Mönchengladbach, na ronda inaugural.

No outro jogo do dia, Hoffenheim e Union Berlim empataram 2-2, numa partida onde os berlinenses se adiantaram por Niko Giesselman (10), mas permitiram a reviravolta da equipa da casa, por Kevin Akpoguma (14) e Jacob Brunn Larsen (30), antes de Taiwo Awoniyi (47) selar a igualdade a abrir a segunda parte.