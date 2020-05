A pandemia de Covid-19 mudou muito o futebol, mas nem tudo: o instinto matador de Lewandowski permanece intacto. Não há vírus que trave a veia goleadora do polaco e, foi sem surpresa, que este começou por abrir caminho ao triunfo do Bayern frente ao Union Berlim (2-0), no estádio da Floresta Antiga.



O avançado bávaro marcou, na cobrança de uma grande penalidade a quatro minutos do intervalo, e chegou à marca dos 40 golos pela quinta época seguida. Notável.



Mas já lá vamos.



Depois de um pontapé traiçoeiro de Lewandowski logo aos três minutos, a equipa dos arredores de Berlim ameaçou o golo por duas vezes: primeiro Ujah e depois Bulter.



Os bávaros conseguiram roubar a bola ao adversário e tricotaram o jogo pelo corredor central, de forma a abrir espaço para chegar aos corredores laterais. O campeão germânico chegou mesmo a marcar, mas não contou: Muller estava ligeiramente adiantado aquando do passe de Gnabry. O VAR interrompeu os festejos, agora tímidos, dos jogadores de branco.



No entanto, estava dado o mote. As oportunidades de golo multiplicaram-se para o Bayern até que Subotic cometeu um erro crasso e derrubou Goretzka na área. O inevitável Lewa facturou e deixou a formação de Flick confortável.



Na segunda parte assistiu-se a um desperdício de ocasiões por parte do Bayern. Goretzka viu Gikiewicz negar-lhe o golo e Pavard errou o alvo por pouco. Houve ainda tempo para Gnabry desperdiçar na cara do guarda-redes polaco do Union.



A perder por apenas um golo de diferença, o Union Berlim sonhava em roubar um ponto ao líder e ajudar involuntariamente o segundo classificado Borussia Dortmund. Todavia, Pavard tinha outra ideia: o francês subiu mais alto que a defesa adversária e cabeceou para o 2-0 final.



Tudo simples e fácil para o Bayern que restabeleceu a vantagem de quatro pontos para o Dortmund. Nem todas as rotinas se perderam.



Pode ver os golos nos vídeos associados ao artigo.