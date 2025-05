O Bayern Munique esteve a um passo de confirmar o título de campeão alemão, mas o Leipzig estragou a festa aos bávaros, com um golo nos descontos.

A equipa de Vincent Kompany operou uma reviravolta fantástica na segunda parte, recuperou de uma desvantagem de 2-0, mas permitiu o golo do empate (3-3), aos 94 minutos, quando Harry Kane, que estava suspenso, até já tinha descido das bancadas para o relvado para festejar. Ainda não foi este sábado que o inglês logrou o primeiro título coletivo da carreira, embora, virtualmente, o Bayern já seja campeão germânico.

O conjunto da Baviera - cujo plantel até tinha bilhetes tirados para ir festejar em Ibiza - precisava de vencer, mas facilitou, sobretudo na primeira parte.

Benjamín Sesko adiantou o conjunto da casa aos 11 minutos. Após uma recuperação de bola, o Leipzig partiu para um contra-ataque rápido e Xavi Simons lançou o avançado esloveno, que aproveitou uma escorregadela de Jonas Urbig e finalizou com uma trivela a vários metros da baliza.

Ainda antes do intervalo, Lukas Klostermann (39m) dilatou a vantagem dos anfitriões, com um cabeceamento certeiro, na sequência de um livre cobrado por David Raum.

O cenário estava muito complicado para o Bayern, mas tudo mudou num minuto. Já na segunda parte, o ex-Sporting Eric Dier (62m), que vai deixar o clube no final da época, reduziu para os bávaros com um cabeceamento ao primeiro poste, após um canto.

O golo do empate chegou segundos depois, por Michael Olise, com um remate cruzado, depois de uma recuperação de bola em zona adiantada.

A reviravolta ficou completa aos 83 minutos, graças a um pontapé colocado de Leroy Sané.

A dois minutos dos 90, Kompany lançou João Palhinha para fechar o miolo e tudo parecia bem encaminhado para que o Bayern consumasse o triunfo, mas Yussuf Poulsen deu um «soco no estômago» dos bávaros, com uma finalização de classe ao cair do pano para o 3-3.

Um momento «anti-clímax» para a equipa do Bayern, que até festejou com os adeptos, mas de forma tímida. Em todo o caso, só uma hecatombe impedirá o título dos bávaros, que pode ser confirmado no domingo, em caso de escorregadela do Bayer Leverkusen em Friburgo. Se assim não for, o Bayern pode festejar daqui a uma semana, na receção ao Borussia Monchengladbach.

Para evitar o título do rival, imagine-se, o Leverkusen teria de esperar que o Bayern perdesse todos os jogos e ganhar os que ainda tem pela frente, além de reduzir uma diferença de golos que é em mais de 30 favorável aos bávaros.

Resultados e classificação do campeonato alemão

Nos outros jogos deste sábado, o Union Berlim, sem o lesionado Diogo Leite, empatou a dois golos na receção ao Werder Bremen, que contou com André Silva no banco. Em Monchengladbach, houve chuva de golos no empate entre Borussia e Hoffenheim (4-4), enquanto o Estugarda foi vencer por 1-0 no reduto do St. Pauli.