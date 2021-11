O Bayern Munique venceu este sábado o Arminia Bielfeld, em casa, por um escasso 1-0. O golo surgiu apenas aos 71 minutos e na sequência de um trabalho individual de Leroy Sané: recebeu à entrada da área, rodou sobre ele próprio e disparou fortíssimo ao ângulo. Um golaço.

Antes disso, o Bayern fez mais de vinte remates (11 dos quais à baliza), obrigou o Arminia a tirar uma bola em cima da linha e o guarda-redes a brilhar em várias ocasiões, mas a bola não entrada. Sané já tinha ameaçado duas vezes, aos 46 e 57 minutos, até que por fim marcou mesmo.

Com este triunfo sobre o Arminia Bielfeld, que deixou o português Guilherme Ramos no banco os noventa minutos, o Bayern Munique voltou a ultrapassar o Borussia Dortmund, que tinha ganhado pouco antes, e lidera com um ponto de avanço. Na próxima jornada há clássico entre as duas equipas.