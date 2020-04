O Bayern Munique vendeu 120 mil máscaras com as cores do clube só em 24 horas.

O valor angariado através da venda do material de proteção (6,95 euros o modelo de adulto e 5,95 o de criança) destina-se à luta contra a covid-19, através da iniciativa «We Kick Corona», idealizada pelos futebolistas Joshua Kimmich e León Goretzka.

As máscaras são feitas a partir de cachecóis, comemorativos dos 120 anos da equipa germânica e que foram produzidos especificamente para o jogo da Liga dos Campeões com o Chelsea, inicialmente previsto para 18 de março e que não se realizou devido à paragem das competições por causa da pandemia.

«Ficámos satisfeitos de contribuir para a maravilhosa iniciativa do Joshua Kimmich e do Loen Goretzka. É um grande exemplo de como os nossos jogadores reconhecem o seu papel como exemplos para a sociedade, demonstrando solidariedade nesta crise», disse o presidente executivo do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge.

Refira-se que a partir deste sábado o uso de máscara em transportes públicos ou recintos fechados passou a ser obrigatório no estado da Baviera (onde fica Munique), razão que ajuda a explicar o amplo sucesso imediato da iniciativa.