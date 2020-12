O arranque de campeonato tinha sido prometedor: vitória por 3-2 em Colónia, seguida de goleada caseira ao campeão europeu Bayern Munique, por 4-1. Mas seguiram-se três empates e quatro derrotas.

O prejuízo terminou na noite desta segunda-feira. Cerca de dois meses e meio depois da última vitória no campeonato alemão, a 27 de setembro, o Hoffenheim pôs fim à sequência negativa com um triunfo caseiro por 3-1 ante o Augsburgo, no duelo que encerrou a 10.ª jornada da Bundesliga.

Florian Grillitsch, médio internacional austríaco de 25 anos, foi o grande protagonista do triunfo caseiro. Aos 17 minutos, após boa jogada coletiva, concluiu um cruzamento de Baumgartner, cabeceando para o 1-0 ao segundo poste.

O Augsburgo respondeu ainda na primeira parte e de modo semelhante: cruzamento de Gregoritsch e Caligiuri, de cabeça, assinou o 1-1 aos 31 minutos.

Valeu ao treinador Sebastian Hoeness o bis de Grillitsch, logo a abrir a segunda parte (46m) e, a seguir, Ihlas Bebou a fazer o 3-1 final, aos 50 minutos.

O Hoffenheim chega aos 12 pontos e iguala precisamente a pontuação do Augsburgo, que somou o quarto jogo consecutivo sem vitórias. As duas equipas estão, respetivamente, nos 10.º e 11.º lugares.