O que parecia ser mais um passeio para o Bayer Munique na Bundesliga virou acidente de percurso na receção ao Bochum (2-3), que recuperou de uma desvantagem de dois golos no Allianz Arena e voltou a vencer na casa dos bávaros, quase 34 anos depois. Os portugueses Raphael Guerreiro e João Palhinha estiveram no melhor e no pior, por esta ordem.

Aos 28 minutos, Guerreiro festejava o bis e colocava o Bayern a vencer por 2-0, com Serge Gnabry a desperdiçar um penálti pelo meio (22m). Tudo corria como previsto na receção ao antepenúltimo classificado da Liga alemã, que na primeira volta já havia sido goleado por 5-0 pelo gigante bávaro.

Só que tudo mudou na reta final da primeira parte. Primeiro, Jakov Medic reduziu a desvantagem no marcador, antes de João Palhinha ter sido expulso por falta muito dura sobre Masouras.

No início da segunda parte, Ibrahima Sissoko repôs a igualdade, ficando a reviravolta completa com um golo de Matus Bero, ao minuto 71.

A reta final do encontro foi entusiasmante, com boas oportunidades junto das duas balizas, mas o resultado não sofreu mais alterações.

Apesar da derrota, o Bayern Munique segue confortável na liderança da Bundesliga, com 61 pontos, mais oito do que o Bayer Leverkusen, que também perdeu em casa na 25.ª jornada, frente ao Werder Bremen (0-2).