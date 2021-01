O antigo futebolista dinamarquês Bo Svensson vai assumir o comando técnico do Mainz 05, que disputa a Bundesliga alemã, confirmou esta segunda-feira o clube.

Bo Svensson, de 41 anos, é o quarto técnico em 2020/2021, depois de Achim Beierlorzer, demitido após dois jogos, de Jan-Moritz Lichte – deixou a equipa em dezembro – e do interino Jan Siewert, que orientou ainda este domingo a equipa, na derrota por 5-2 ante o Bayern Munique.

Svensson jogou no Mainz entre 2007 e 2014. Como treinador, já orientou os austríacos do Liefering e na formação do Salzburgo e do Mainz.