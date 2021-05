O Bochum (campeão) e o Greuther Fürth (segundo classificado) garantiram, este domingo, a subida direta à Bundesliga alemã, o principal campeonato alemão de futebol, ao passo que o Holstein Kiel, que acabou em terceiro lugar, vai disputar o play-off de subida.

Na receção ao Sandhausen, o Bochum confirmou o regresso ao principal campeonato germânico com tripla festa: venceu por 3-1, subiu e foi também campeão da II Liga, encerrando com 67 pontos.

Já o Greuther Fürth volta ao principal escalão oito anos depois e a festa foi feita após triunfo caseiro frente ao Fortuna Dusseldorf, por 3-2. A equipa do norte da Baviera ficou com 64 pontos, no segundo lugar, tendo beneficiado da derrota do Holstein Kiel, que era vice-líder à partida para a jornada.

O semifinalista da Taça da Alemanha caiu para terceiro e acabou com 62 pontos fruto da derrota caseira com o Darmstadt, por 3-2. Vai agora jogar, a 26 e 29 de maio, a final do play-off com o Colónia, que foi o 16.º classificado da Bundesliga 2020/2021.