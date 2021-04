Youssoufa Moukoko, avançado de apenas 16 anos que tem dado nas vistas no Borussia Dortmund, não joga mais esta temporada.

O jovem jogador está a contas com uma lesão num ligamento no pé, contraída num treino dos sub-21 da Alemanha.

Youssoufa Moukoko estreou-se na liga alemã em novembro, com 16 anos e um dia. Em dezembro, tornou-se o mais jovem de sempre a marcar na Bundesliga, aos 16 anos e 28 dias.

