O Borussia Dortmund reagiu da melhor forma à derrota caseira ante o Bayern Munique na luta pelo título e goleou este domingo na deslocação a Paderborn, batendo o último classificado da Bundesliga por 6-1, no penúltimo jogo da 29.ª jornada do principal campeonato da Alemanha.

O inglês Jadon Sancho foi o grande protagonista do jogo que, à luz do 0-0 ao intervalo, após uma primeira parte de escassas ocasiões – à exceção de uma do português Raphael Guerreiro – não fazia adivinhar tamanho desequilíbrio.

O Dortmund acelerou o jogo após o descanso e encaminhou o triunfo com dois golos em três minutos. Aos 54, Thorgan Hazard inaugurou o marcador após o guarda-redes Zingerle intercetar para a frente um cruzamento de Can. Aos 57, Jadon Sancho fez o segundo, a passe de Brandt. Nos festejos, o extremo de 20 anos tirou a camisola e mostrou uma t-shirt a pedir justiça pelo cidadão afro-americano George Floyd, morto no início da semana.

O Paderborn ainda reduziu de penálti aos 72 minutos, por Hunemeier, mas a equipa comandada por Lucien Favre rapidamente acabou com a esperança dos locais. Volvidos dois minutos, Sancho, a passe de Hazard, bisou para o 1-3 no marcador.

Já na reta final, mais três golos. Hakimi, assistido pelo recém-entrado Schmelzer, assinou o quarto golo aos 85 minutos. Aos 89, Schmelzer fez o quinto após cruzamento de Witsel e Sancho, lançado pelo estreante Mateu Morey na Bundesliga, assinou o hat-trick na conta pessoal e o 1-6 final, no primeiro de três minutos de compensação.

Raphael Guerreiro, titular nos visitantes, saiu aos 80 minutos de jogo.

O Borussia soma agora 60 pontos e continua ainda a sonhar com o título. Está a sete pontos do líder Bayern, quando faltam disputar cinco jornadas.