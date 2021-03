O Borussia Monchengladbach voltou aos triunfos em Gelsenkirchen ante o Schalke 04 (3-0) numa partida da 26.ª jornada da Bundesliga.



O conjunto de Marco Rose, que no final da época vai mudar-se para Dortmund, marcou logo aos 15 minutos por Stindl na sequência de um erro incrível da defesa contrária.



À entrada para a meia hora final, o Borussia Monchengladbach chegou ao 2-0 graças a um golo de Lainer e praticamente resolveu a questão relativamente ao vencer do jogo. O 3-0 surgiu num autogolo do guarda-redes Frederik Ronnow.



Ainda sem Gonçalo Paciência, o Schalke 04 continua afundado no último lugar com dez pontos e só um milagre evitará a descida de de divisão. Por sua vez, o Gladbach igualou o Estugarda no oitavo posto.