O Augsburgo venceu este domingo o Schalke 04 em Gelsenkirchen, por 3-0, em jogo da 27.ª jornada da Bundesliga, o primeiro dos três deste domingo.

Triunfo histórico para os comandados de Heiko Herrlich, técnico que na jornada passada tinha ficado afastado do banco após ter ido ao supermercado comprar uma pasta dos dentes, infringindo as regras de confinamento. Tudo porque foi o primeiro da história do Augsburgo na casa do adversário.

Aos seis minutos, Eduard Lowen abriu o marcador com um golaço de livre direto, em posição frontal.

Os outros dois golos surgiram na segunda parte e por homens saídos do banco de suplentes. O nigeriano Sarenren Bazee fez o segundo golo, aos 76 minutos, após ter entrado aos 59. No primeiro de três minutos de compensação, o venezuelano Sergio Córdova aproveitou um erro incrível na defesa do Schalke 04, tirando a bola a Levent Mercan para driblar o guardião Markus Schubert e fazer o 0-3 final no marcador.

O Augsburgo sobe ao 12.º lugar, com 30 pontos, igualando o Union Berlim, derrotado na sexta-feira no dérbi da capital. Ultrapassa também o Eintracht Frankfurt, que no sábado foi goleado em Munique. O Schalke é oitavo, com 37 pontos.