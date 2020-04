Os clubes dos escalões profissionais de futebol da Alemanha aprovam o regresso das competições a 9 de maio, mas deixam essa decisão junto das autoridades do país.

A assembleia extraordinária da Liga (DFL) realizou-se na manhã desta quinta-feira, com os 36 clubes profissionais, reunidos por vídeoconferência, a aprovarem o regresso, segundo um protocolo apresentado e aprovado neste encontro. Este regresso depende agora da autorização das autoridades sanitárias alemãs, que irão reunir no dia 30 de abril para decidir se existem condições de segurança para o recomeço das competições.

Para já a DFL concordou em adquirir e realizar cerca de 20.000 testes à covid-19, que custarão 2,5 milhões de euros. Entre os examinados incluem-se os 1100 jogadores das duas ligas profissionais, e que representam 0,4% da capacidade total semanal do país para possíveis exames de diagnóstico. Os testes serão realizados durante os treinos, a jogadores e treinadores, e imediatamente antes das partidas.

«Se os governadores dos estados e o governo federal decidirem que esse dia [do regresso] será em 09 de maio, então estaremos preparados em 09 de maio», revelou o líder da Liga, Christian Seifert.

Quanto ao final da competição, a DFL propôs que a mesma terminasse antes do final de junho, mas mostra-se aberta a prolongar até julho, se tal for necessário.

Face à decisão da Chanceler alemão, Angela Merkel, de proibir grandes eventos com público até agosto, foi discutido nesta assembleia extraordinária da Liga o número máximo de pessoas que poderão estar presentes nos jogos. Assim, nos jogos do principal escalão, apenas 213 pessoas poderão marcar presença no estádio, mais 109 nas imediações. Nos encontros do segundo escalão, o número de pessoas autorizadas a aceder aos recintos será reduzida para 170.

Na primeira semana de abril alguns clubes germânicos recomeçaram os treinos - ainda que de forma condicionada e em pequenos grupos -, entre os quais o campeão Bayern Munique, Eintracht Frankfurt, Wolfsburgo, Leipzig e Borussia Dortmund.

A Bundesliga foi suspensa após o fim de semana de 7 e 8 de março, devido à pandemia da covid-19, que na Alemanha já contagiou 151.175 pessoas, das quais 103 mil recuperaram da doença, que até hoje provocou 5.354 mortes no pais.