Cumpridas duas jornadas da Bundesliga após a suspensa imposta pela pandemia de covid-19, há um dado que tem saltado à vista: em 18 jogos registaram-se apenas três vitórias caseiras.

Na 26.ª ronda, a primeira após a paragem, apenas o Borussia Dortmund tirou proveito da condição de equipa visitada, ao golear o Schalke por 4-0.

Neste fim de semana, com a realização da 27.ª jornada, surgiram só mais dois triunfos caseiros: a goleada do Hertha no dérbi de Berlim com o Union (4-0) e depois na receção do Bayern de Munique ao Eintracht Frankfurt (5-2).

Resumindo, três vitórias da equipa da casa em 18 jogos, o que dá 16,7 por cento.

Nas 25 jornadas anteriores, em 224 jogos (há um Werder Bremen-Eintracht Frankfurt em atraso), registaram-se 100 vitórias das equipas visitadas, o que dá um 43,3 por cento.

Será este um efeito da falta de público nas bancadas?