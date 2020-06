Vladimir Darida, médio do Hertha Berlim, bateu o recorde de quilómetros percorridos num só jogo na atual temporada da Bundesliga.

O jogador checo percorreu 14,37 quilómetros no embate frente ao Augsburgo e bateu a marca de Joshua Kimmich, jogador do Bayern que tinha corrido 13,73 quilómetros no clássico com o Borussia Dortmund.

Bruno Labbadia, treinador do Hertha, não poupa elogios ao seu jogador. «É incrível. Podes ver a força de vontade dele. Mais do que a distância percorrida, destaco aquela arrancada nos descontos e a assistência para Krzysztof Piatek fazer o 2-0. Temos de destacar o Vladi porque é um jogador que muitas vezes passa despercebido, mas é muito importante para nós», destacou o treinador.