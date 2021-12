O Borussia Dortmund, com mais dois golos de Erling Haaland, bateu o Greuther Furth por 3-0, em jogo da 16.ª jornada da Bundesliga e, desta forma, cortou para seis pontos a diferença para o líder Bayern Munique no topo da classificação da liga alemã. André Silva também voltou a marcar, já pelo terceiro jogo consecutivo, mas o Leipzig não foi além de um empate na visita a Augsburgo (1-1).

Sem Raphael Guerreiro no onze, a equipa da casa festejou um primeiro golo aos 21 minutos, mas acabou por ser anulado pelo VAR, uma vez que Thorgan Hazard estava adiantado. O VAR tirou, mas depois devolveu dez minutos depois. Na sequência de um remate de Haaland, Maximilian Bauer cortou com a mão, mas o árbitro não viu. Os jogadores do Borussia protestaram de forma intensa e o VAR acabou por dar-lhes razão. Desde a marca dos onze metros, Haaland atirou a contar.

A vantagem curta manteve-se até perto do final, mas o Borussia acabou por confirmar o triunfo com Brandt a servir sucessivamente Haaland (82m) e Malen (89m) para uma vantagem mais confortável da equipa de amarelo que, agora, fica a apenas seis pontos do rival Bayern.

Mais emocionante foi o triunfo que o Eintracht Frankfurt arrancou no campo do Borussia Mönchengladbach (3-2). A equipa da casa marcou primeiro, por Neuhaus (6m), mas os visitantes, com Gonçalo Paciência no banco, viraram o resultado com golos de borre (45m) e Lindstroem (50m).

O Borussia ainda voltou a empatar, aos 54 minutos, na sequência de uma grande penalidade, convertida por Bensebaini, mas o Eintracht levou mesmo os três pontos para casa, com Borre a servir Kamada para o golo da vitória logo no minuto seguinte.

Os restantes três jogos disputados esta quarta-feira acabaram todos com empates. O Union Berlim-Freiburgo acabou mesmo sem golos, o Augsburgo-Leipzig contou com um golo para cada lado, com André Silva a marcar o quinto golo na Bundesliga. O internacional português está a passar por um bom momento e este já foi o terceiro jogo consecutivo a marcar, depois de também ter marcado ao Manchester City, na Liga dos Campeões, e ao Borussia M]onchengladbach, também na Bundesliga.

Finalmente, o Bayer Leverkusen-Hoffenhein também acabou com dois golos para cada lado, com Patrick Schick a bisar para a equipa da casa.

Confira a classificação da Bundesliga