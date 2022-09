Vitória e liderança provisória.



O resumo de uma sexta-feira perfeita para o Borussia Dortmund que recebeu e venceu o Hoffenheim por 1-0, no jogo inaugural da quinta jornada da Bundesliga.



Sem Raphael Guerreiro, a equipa de Terzic chegou ao golo do triunfo numa jogada sensacional que começou no corredor central, foi ao corredor esquerdo e voltou ao centro com Brandt a servir de bandeja Marco Reus para o golo. O lance ainda passou pelo crivo do VAR, mas contou mesmo.

A segunda parte teve poucas oportunidades com excepção a um remate de Hazard que Baumann travou com dificuldade.



Feitas as contas, o Dortmund chegou aos 12 pontos e isolou-se à condição no primeiro lugar enquanto Bayern Munique e Union Berlim não entram em campo. Por sua vez, o Hoffenheim é quinto classificado com nove pontos.