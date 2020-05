­O Bayern Munique recebeu e goleou este sábado o Eintracht Frankfurt por 5-2, em jogo da 27.ª jornada da Bundesliga, repondo a vantagem de quatro pontos na liderança face ao Borussia Dortmund, antes do clássico da próxima terça-feira.

Já após um remate de Lewandowski ao ferro, Goretzka inaugurou o marcador para o Bayern aos 17 minutos, após um cruzamento de Thomas Müller. Já perto do intervalo, foi Müller a marcar, apontando o 2-0 para a equipa da casa, aos 41 minutos.

O início da segunda parte trouxe, logo 45 segundos após o reatamento, o 3-0 para o Bayern, num cabeceamento de Lewandowski, a concluir um cruzamento de Coman.

Contudo, Hinteregger, após dois cantos apontados do lado direito por Rode, reduziu para 3-2, com golos aos 52 e 55 minutos.

A esperança da equipa do avançado André Silva, que foi titular e saiu aos 76 minutos para a entrada do ex-Sporting Bas Dost, ficou menor pouco depois, quando um erro de Gelson Fernandes ditou o 4-2, apontado por Davies, ao minuto 61.

Hinteregger, após ter relançado o jogo no início da segunda parte, fez um autogolo para o 5-2 final a favor do Bayern, aos 74 minutos.

Com este resultado, o Bayern soma agora 61 pontos, para os 57 do Borussia, segundo classificado. O Eintracht é 13.º. com 28.