O futebolista português Fábio Vieira fez uma assistência para golo, mas a contribuição foi insuficiente para o Hamburgo, que saiu derrotado por 4-1 na visita ao Hoffenheim, em jogo da 14.ª jornada da Bundesliga, na tarde deste sábado.

Fábio Vieira assistiu Rayan Philippe para o golo do Hamburgo, ao minuto 82, numa altura em que o Hoffenheim já vencia por 4-0, com golos de Grischa Promel (8m), Ozan Kabak (31m), Tim Lemperie (65m) e Fisnik Asllani (72m). Philippe ainda desperdiçou o 4-2, ao escorregar num penálti pouco depois do minuto 90.

Além de Fábio Vieira, foram titulares, no Hamburgo, os luso-alemães Daniel Heuer Fernandes e Fábio Baldé. Guilherme Ramos foi suplente não utilizado. A equipa treinada por Merlin Polzin mantém-se com 15 pontos e ocupa o 14.º lugar. O Hoffenheim, orientado por Christian Ilzer, é quarto, com 26 pontos.

Nos outros jogos das 14h30, houve vitórias de Eintracht Frankfurt, Wolfsburgo e St. Pauli.

Um golo de Ritsu Doan, ao minuto 68, permitiu ao Eintracht vencer na receção ao Augsburgo.

Já o Wolfsburgo venceu por 3-1 na visita ao Borussia Monchengladbach, com bis de Patrick Wimmer (4m, 34m) e Mohamed Amoura (30m), tendo o golo sofrido sido um autogolo de Kostas Koulierakis (22m).

O St. Pauli, com o luso-francês Mathias Pereira-Lage a titular (saiu ao intervalo), venceu o Heidenheim em casa, por 2-1, com bis de Martijn Kaars (35m, 53m). Mesmo com menos um fruto da expulsão de Eric Smith em cima do intervalo (45m), o St. Pauli conseguiu vencer, sofrendo o 2-1 final aos 64 minutos, por Marvin Pieringer (64m).

