O ministro alemão do Interior, responsável pela pasta do Desporto, diz que o governo concorda com o regresso da Bundesliga já durante o mês de maio.



Horst Seehofer elogia o plano desenhado pela Liga Alemã de Futebol (DFL), que inclui jogos à porta fechada dos dois primeiros escalões e a obrigatoriedade da realização de testes de despiste à covid-19 a futebolistas e equipas técnicas de três em três dias.



«Caso exista um caso de infeção, todos nesse clube, e possivelmente o adversário contra quem jogou, terão de ficar em quarentena durante duas semanas. Isto requer disciplina e prevenção», afirmou Seehofer ao Bild.



O Ministério do Trabalho também já tinha dado um parecer positivo ao regresso e há várias equipas já a trabalhar no relvado, casos de Bayern Munique, Eintracht Frankfurt, Wolfsburgo, Leipzig e Borussia Dortmund.



A nove jornadas do fim da prova, o Bayern Munique lidera com quatro pontos de avanço sobre o Borussia Dortmund e cinco sobre o Leipzig.