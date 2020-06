Os jogadores da Bundesliga que homenagearam este fim de semana George Floyd, norte-americano que foi morto por um polícia, podem vir a ser castigados.

Weston McKenzie (Schalke), Marcos Thuram (Borussia Monchengladbach), Jadon Sancho (Dortmund) e Hakimi (Dortmund) arriscam uma suspensão, uma vez que não podem colocar nos equipamentos qualquer mensagem de caráter político, religioso ou pessoal.

«O regulamento da International Football Association Board [órgão que define as regras do futebol], adotado pela DFB para a temporada 2019/20, indicou que o equipamento [dos jogadores] não podem ter nenhum ‘slogan’, mensagens ou qualquer imagem de caráter político, religioso ou pessoal», disse a Bundesliga [DBF], em comunicado.

A comissão disciplinar da DBF vai agora analisar o caso e decidir se castiga os jogadores ou as respetivas equipas. No entanto, o presidente do organismo, Fritz Keller, frisou que «é intolerável que as pessoas sejam discriminadas pela cor da sua pele».

Recorde-se que George Floyd, norte-americano de 44 anos, foi morto na semana passada durante uma operação policial, depois de um agente da autoridade ter pressionado o seu pescoço com o joelho durante oito minutos.