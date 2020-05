Quatro jogos, cinco golos: assim está o registo de Kai Havertz, prodígio alemão, desde que a Bundesliga regressou.

Esta sexta-feira, o jovem de 20 anos marcou o golo solitário que garantiu o triunfo do Bayer Leverkusen no terreno do Friburgo, em jogo da 29.ª jornada da prova.

Num jogo morno, o tento de Havertz aos 54 minutos acabou por ser a maior nota de destaque, depois de uma combinação com Leon Bailey. De resto, o internacional germânico lesionou-se nesse lance e foi pouco depois substituído por Moussa Diaby.

Com este resultado, o Bayer Leverkusen sobe à condição ao terceiro lugar da classificação, com mais um ponto do que o Leipzig, mas também mais um jogo. Já o Friburgo é oitavo.