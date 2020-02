O Leipzig perdeu este sábado a liderança da Bundesliga para o Bayern Munique, depois de empatar a duas bolas na receção ao Borussia Monchengladbach.

Apesar da igualdade, o resultado até podia ter sido pior para a turma de Nagelsmann, que esteve a perder 2-0.

Alassane Plea abriu o marcador aos 24 minutos e pouco depois, aos 35m, Jonas Hofmann fez o 2-0 para a equipa visitante.

No início da segunda parte, num golo caricato, Patrick Schick reduziu para o Leipzig, que ficou com um a mais à passagem da hora de jogo: Plea viu dois amarelos num minuto e foi expulso.

A um minuto dos 90, e já com o reforço Dani Olmo em campo, o empate aconteceu mesmo, por intermédio de Nkunku.

Com este resultado, o Leipzig está agora no segundo lugar, a um ponto dos 42 do líder Bayern. Já o Monchengladbach é quarto, com 39 pontos, os mesmos do Dortmund.

