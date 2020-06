No fecho da jornada 29, o Leipzig venceu em Colónia, por 4-2, e recuperou o terceiro lugar da Bundesliga.

Sem vencer agora há cinco jogos, o Colónia até entrou melhor no jogo e adiantou-se no marcador logo aos sete minutos, por intermédio de Jhon Cordoba.

A demora dos comandados de Nagelsmann, no entanto, não demorou a chegar: à passagem do minuto 20, Angelino cruzou com qualidade e Patrick Schick restabeleceu a igualdade.

A sete minutos do intervalo, a reviravolta. Laimer viu bem a desmarcação de Nkunku e o francês, perante o guardião adversário, picou a bola com classe para o fundo das redes.

No início da segunda parte, novo golo do Leipzig, com o guarda-redes Gulacsi como protagonista: resolveu com facilidade um cruzamento e assistiu depois Timo Werner com um pontapé longo. Na cara do golo, o avançado alemão fez aquilo que sabe fazer melhor.

O jogo não baixou de intensidade e houve dois golos logo a seguir. Em mais um grande momento, Anthony Modeste reduziu para 3-2, com um belo remate fora de área, mas o Leipzig voltou a responder logo a seguir. O espanhol Dani Olmo estreou-se a marcar pelo clube alemão e fez o 4-2 final.

O Leipzig está agora a nove pontos do líder Bayern, e a dois do Borussia Dortmund, segundo classificado. Já o Colónia é 11.º, com 34 pontos.