O Borussia Monchengladbach empatou esta sexta-feira na receção ao Werder Bremen (2-2), no jogo que abriu a jornada 15 da Bundesliga.

No Borussia-Park, Rafael Santos Borré abriu o marcador logo aos sete minutos, servido por Romano Schmid.

O Gladbach, com o ex-Benfica Julian Weigl no onze, empatou aos 45 minutos e deu a volta aos 49, sempre com a mesma fórmula: assistência de Robin Hack, golo de Rocco Reitz.

No entanto, a 15 minutos dos 90, o Bremen voltou a marcar, por Marvin Ducksh – o passe foi de Justin Nijnmah – e deixou tudo empatado.

Com este resultado, o Borussia Monchengladbach está, à condição, na nona posição, com 17 pontos. O Werder Bremen é 12.º, com 15 pontos.