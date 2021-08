O Borussia Dortmund estreou-se na nova edição da Bundesliga com uma goleada, em casa, ao Eintracht Frankfurt, por 5-2, com Erling Haaland a contribuir com dois golos e três assistências para o volumoso resultado.

Ainda sem Raphael Guerreiro, a recuperar de problemas físicos, a equipa de amarelo adiantou-se no marcador, aos 23 minutos, com um golo do experiente Marco Reus a passe de Haaland. O Eintracht ainda empatou, quatro minutos depois, com um autogolo de Felix Passalack, mas o furacão amarelo voltou em foça, com dois golos de rajada em apenas dois minutos: Thorgan Hazard (32m), marcou a passe de Haaland que depois marcou ele próprio o 3-1.

Ainda antes do intervalo, aos 40 minutos, Reus voltou a marcar, mas o golo acabou por ser invalidado pelo VAR, uma vez que a bola tinha saído fora do campo.

O festival do Borussia prosseguiu no segundo tempo com golos do norte-americano Giovanni Reyna (58m), com mais uma assistência do norueguês, e o segundo de Erling Haaland, este último a passe de Reus.

A fechar o jogo, o Eintracht ainda reduziu a diferença com um golo de Jens Petter Hauge, mas a grande figura do jogo é mesmo Haaland quem deixou a sua marca nos cinco golos do Borussia.