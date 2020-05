A Bundesliga regressa já na próxima semana, depois da suspensão provocada pela pandemia de covid-19, e o presidente do Bayern estima que a competição seja vista por «mil milhões de telespectadores» à escala global.

«A Bundesliga é a primeira grande liga a reiniciar a época em todo o mundo. E se a Bundesliga é a única a ser transmitida em todo o mundo, então teremos uma audiência de mil milhões de telespetadores», afirmou Karl-Heinz Rummenigge, em declarações ao Bild.



O dirigente do Bayern vê este recomeço como um exemplo, até porque, reconhece, está muito em jogo nesta decisão. Quer a nível político, quer a nível desportivo.



«Não será apenas uma ótima propaganda para o nosso futebol, para a Bundesliga, mas também para todo o país e, especialmente, para o governo alemão, que tornou isso possível com a sua abordagem muito positiva», referiu o presidente do líder da Bundesliga, com 55 pontos em 25 jornadas, mais quatro que o segundo classificado, o Borussia de Dortmund.



A liga alemã é a primeira das grandes competições de futebol na Europa a retomar a atividade, numa altura em que os campeonatos em Inglaterra, Espanha e Itália estão ainda em fase de preparação, com Portugal a ter o regresso previsto para o dia 4 de junho.



Em sentido oposto, França e Holanda deixaram de lado a possibilidade da competição voltar aos relvados e decidiram dar por terminados os respetivos campeonatos.