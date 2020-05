Três elementos ligados ao Colónia, clube da Bundesliga, testaram positivo a Covid-19 e foram colocados de quarentena, anunciou o emblema alemão esta sexta-feira.

«Todo o plantel e equipa técnica, bem como pessoal de bastidores, foram testados na quinta-feira. Três deram positivo, sendo assintomáticos», explicou o Colónia em comunicado, informando que não revelará a identidade dos envolvidos.

Na quarta-feira, a Liga alemã revelou que vários clubes do principal escalão começaram a fazer testes de despistagem, uma medida preliminar ao reatamento da competição, que ainda carece de aprovação governamental.

Tim Meyer, líder do grupo de trabalho criado pela Federação Alemã de Futebol para a Covid-19, considera, ainda assim, que os casos não comprometem o processo de reatamento. «Vemos na vida do dia a dia que o nosso conceito reconhece e reduz riscos numa fase inicial», disse Meyer, em declarações publicadas no site do Colónia. «Estaremos sempre em contacto próximo com autoridades sanitárias e peritos médicos, estamos convencidos que teremos profissionais para praticar a sua profissão com a melhor proteção positiva contra a infeção», acrescentou o mesmo responsável.