Na Alemanha, o Eintracht Frankfurt regressou às vitórias quatro jogos depois. A equipa de Dino Toppmoller, que teve o português Buta no onze inicial, derrotou em casa o Augsburgo por 3-1.

O conjunto visitante até marcou primeiro. Demirovic assistiu e Vargas finalizou da melhor logo aos 13 minutos da partida da jornada 30 da Bundesliga.

Contudo, o Eintracht reagiu e completou a reviravolta no segundo tempo. Chaibi fez o empate aos 55 minutos e Ekitike, avançado emprestado pelo PSG, deu vantagem ao emblema de Frankfurt com o seu primeiro golo na temporada 2023/2024.

Praticamente no último lance do encontro, e já com o guarda-redes do Augsburgo na área do Eintracht para um pontapé de canto, o emblema da casa confirmou a vitória com um golo de Marmoush, que foi por ali fora e rematou para a baliza deserta.

Com este resultado, a equipa de Dino Toppmoller regressou, assim, aos triunfos na Bundesliga. O Eintracht Frankfurt é 6.º classificado da liga alemã, com 45 pontos. O Augsburgo surge logo a seguir na 7.ª posição, com 39 pontos.