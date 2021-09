O alemão Stefan Kuntz foi contratado como novo selecionador turco, substituindo no cargo Senol Gunes, demitido nos últimos dias.

O treinador alemão de 58 anos que liderava os sub-21 da Alemanha que conduziu ai título europeu em junho, derrotando a seleção de Portugal na final, será apresentado oficialmente na segunda-feira, depois de trer liderado a seleção jovem germânica nos últimos quatro anos.

Kuntz, que como jogador jogou pelo Borussia Neunkirchen, Bochum, Bayer Uerdingen, Kaiserslautern, Besiktas e Arminia Bielefeld, deverá estrear-se em a 8 de outubro no 'banco' da seleção turca, para orientar o jogo contra a Noruega, em jogo do Grupo G da fase de qualificação para a Mundial2022.

A Turquia segue no terceiro lugar, com 11 pontos, a dois dos Países Baixos e da Noruega, todos com seis jogos.