Esta sexta-feira, ao final da tarde, a Alemanha ficou em choque depois de um carro avançar sobre várias pessoas num mercado de Natal em Magdeburgo.

Segundo avança a imprensa alemã, foi confirmado um morto e cerca de 60 a 80 feridos. O momento ocorreu por volta das 19h (horas locais, 18h em Portugal Continental), com um BMW preto a avançar sobre a multidão presente no espaço. O suspeito foi detido no local.

De seguida, a área foi evacuada pelas autoridades, que procuram possíveis explosivos no local. Nas redes sociais têm sido partilhadas imagens do momento, que mostram dezenas de vítimas caídas no chão.

