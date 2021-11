A seleção alemã de futebol detetou um caso positivo de covid-19 entre os jogadores chamados pelo selecionador nacional Hansi Flick, para os últimos jogos de qualificação para o Mundial 2022, tendo o caso confirmado motivado o isolamento de mais quatro futebolistas.

A Federação Alemã de Futebol (DFB) confirmou na manhã desta terça-feira o quadro clínico atual na equipa nacional, tendo Hansi Flick chamado três jogadores para colmatar as ausências de última hora: as identidades do jogador infetado e dos quatro isolados não foram adiantadas.

«O jogador nacional com resultado positivo para covid-19, totalmente vacinado e atualmente sem sintomas, foi imediatamente isolado», escreve a DFB, em comunicado.

Ridle Baku e Maximilian Arnold, respetivamente lateral e médio do Wolfsburgo, foram chamados, assim como o avançado Kevin Volland, do Mónaco.

Além dos casos associados à covid-19, Hansi Flick também não pode contar com Florian Wirtz e Nico Schlotterbeck, estes devido a «problemas musculares».

A Alemanha, já qualificada para o Mundial 2022, recebe o Liechtenstein às 19h45 de quinta-feira, terminando a fase de apuramento com a deslocação à Arménia, no domingo (17h00).